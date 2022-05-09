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غوتيريس: القصف الروسي لمدرسة أوكرانية «مروع»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 12:17 صباحا
غوتيريس: القصف الروسي لمدرسة أوكرانية «مروع»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الذي استهدف مدرسة في أوكرانيا بـ«المروع»، مطالبا بحماية المدنيين، وفق تصريح للناطق باسمه نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن سقوط 60 قتيلا جرى قصف تعرضت له مدرسة في شرق البلاد من قبل القوات الروسية.

غوتيريس يطالب بحماية المدنيين وقت الحرب
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن «القصف الذي استهدف في السابع من مايو مدرسة في بيلوغوريفكا في أوكرانيا حيث لجأ كثر بحثا عن ملاذ من المعارك الدائرة مروع».

- زيلينسكي: ستون قتيلا في مدرسة تعرضت للقصف في شرق أوكرانيا

وتابع «يجدد غوتيريش التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في زمن الحرب»، مشيرا إلى أن هذا الهجوم «يذكر مرة جديدة بأن في هذه الحرب وفي كثير من النزاعات، المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر».

قنبلة روسية قتلت 60 مدنيا شرق أوكرانيا
وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مشاركته في قمة لمجموعة السبع «بالأمس، في قرية بيلوغوريفكا بمنطقة لوغانسك، قتلت قنبلة روسية ستين مدنيا»، وفق «فرنس برس».

وكتب حاكم المنطقة سيرغي غايداي على موقع تلغرام السبت أن قرية «بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف» مضيفا «كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27 ... فيما قضى على الأرجح ستون شخصا».

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