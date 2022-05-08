كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين

القاهرة - بوابة الوسط

نددت كييف، اليوم الأحد، بـ«خطأ» ارتكبته برلين بعدما أمرت الشرطة الألمانية متظاهرين تجمعوا أمام النصب السوفياتي في برلين بسحب علم أوكراني ضخم رفعوه احتجاجًا على الغزو الروسي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وغرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «ارتكبت برلين خطأ عبر حظرها الرموز الأوكرانية. إن التعامل معها على قدم المساواة مع الرموز الروسية يشكل خطأ فادحًا».

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن الإجراء الألماني بمثابة «هجوم على جميع من يدافعون راهنًا عن أوروبا وألمانيا في وجه العدوان الروسي» في إشارة إلى الحرب التي تخوضها كييف على أراضيها ضد الغزو الروسي.