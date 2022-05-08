طعن شرطي إسرائيلي في القدس وإصابة المهاجم بالرصاص

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن رجلًا طعن أحد عناصرها قرب المدينة القديمة في القدس المحتلة قبل أن يصاب برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن القوات الإسرائيلية قامت بـ«تحييد» رجل بعدما طعن شرطيًا إسرائيليًا، لافتة إلى نقل الأخير إلى أحد المستشفيات، فيما نقلت «فرانس برس» عن أطباء أن المهاجم لم يفارق الحياة.

مقتل فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيًا كان يحاول دخول الأراضي المحتلة من الضفة الغربية، وفق ما أعلنه في بيان نقلته «فرانس برس».

- مقتل فلسطيني حاول دخول إسرائيل من الضفة الغربية

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «رصد شخصًا يحاول اجتياز السياج الأمني (...) قرب طولكرم»، مضيفًا أن جنودًا «أطلقوا النار عليه تنفيذًا للتعليمات».