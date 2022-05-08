رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإيربين في ضواحي العاصمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأحد، إيربين الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية ودمرتها معارك عنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة.

وكتب أولكسندر ماركوشين على تلغرام «زار (جاستن ترودو) إيربين ليرى بعينيه كل الفظائع التي ارتكبها المحتلون الروس في مدينتنا»، مرفقًا رسالته بصور مع ترودو في المدينة المدمرة.

وأضاف: «وبالطبع شعر بالصدمة. فقد رأى في نهاية المطاف منازل محترقة ومدمرة بالكامل، لا منشآت عسكرية، بل منازل سكان إيربين، الذين استمتعوا بالحياة حتى وقت قريب وكان لديهم خططهم الخاصة للمستقبل».

وشهدت إيربين قتالًا عنيفًا في الجزء الأول من الحرب عندما حاولت القوات الروسية التقدم نحو العاصمة، واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على المدينة في أواخر مارس.