مسلحون يطلقون سراح 60 نزيلا من سجن في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي، بأن مسلحين أطلقوا سراح نحو 60 سجينًا خلال هجوم على سجن في شمال غرب بوركينا فاسو، خلال الليل، وخربوا مكاتب وأضرموا النار في سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال المصدران الأمنيان، إن المسلحين دخلوا بلدة نونا عند منتصف الليل تقريبًا على متن سيارات دفع رباعي ودراجات نارية، حاملين بنادق كلاشنيكوف ورشاشات؛ حيث أطلقوا سراح جميع نزلاء السجن وعددهم حوالي 60 رجلًا، بحسب وكالة «رويترز».

- مقتل 10 من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو في كمين

وتواجه بوركينا فاسو تمردًا لمسلحين امتد إليها من مالي المجاورة على مدى العقد الماضي، وتقع هجمات عنيفة أسبوعيًا، فيما قُتل الآلاف في أنحاء المنطقة، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم.

لم يسقط قتلى خلال الهجوم

وبحسب المصدرين الأمنيين، لم يسقط قتلى خلال الهجوم على السجن الذي وقع مطلع الأسبوع، لكن أُطلق النار على مقاتل متطوع من الميليشيات، وأضرمت النيران في عدد من شاحنات السجن والدراجات النارية وجرى تخريب مكاتبه، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وجاء الهجوم بعد ساعات فقط من مقتل 11 شخصًا على الأقل على أيدي مجهولين بين بلدتي دوري وجورجادجي في الشمال، وفقًا لاثنين من المسئولين المحليين، وكان من بين القتلى تسعة من رجال الميليشيات ومدنيان.

كما قال جيش بوركينا فاسو الجمعة إن 11 آخرين من الجنود ورجال الميليشيات وأفراد الشرطة قتلوا في هجمات أخرى خلال الأسبوع الماضي، لكن أكثر من 20 من المسلحين قُتلوا ردًا على ذلك.