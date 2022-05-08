Atwasat

مسلحون يطلقون سراح 60 نزيلا من سجن في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 05:05 مساء
مسلحون يطلقون سراح 60 نزيلا من سجن في بوركينا فاسو
جنود في شوارع بوركينا فاسو. (الإنترنت)
alwasat radio

أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي، بأن مسلحين أطلقوا سراح نحو 60 سجينًا خلال هجوم على سجن في شمال غرب بوركينا فاسو، خلال الليل، وخربوا مكاتب وأضرموا النار في سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال المصدران الأمنيان، إن المسلحين دخلوا بلدة نونا عند منتصف الليل تقريبًا على متن سيارات دفع رباعي ودراجات نارية، حاملين بنادق كلاشنيكوف ورشاشات؛ حيث أطلقوا سراح جميع نزلاء السجن وعددهم حوالي 60 رجلًا، بحسب وكالة «رويترز».

- مقتل 10 من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو في كمين

وتواجه بوركينا فاسو تمردًا لمسلحين امتد إليها من مالي المجاورة على مدى العقد الماضي، وتقع هجمات عنيفة أسبوعيًا، فيما قُتل الآلاف في أنحاء المنطقة، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم.

لم يسقط قتلى خلال الهجوم
وبحسب المصدرين الأمنيين، لم يسقط قتلى خلال الهجوم على السجن الذي وقع مطلع الأسبوع، لكن أُطلق النار على مقاتل متطوع من الميليشيات، وأضرمت النيران في عدد من شاحنات السجن والدراجات النارية وجرى تخريب مكاتبه، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وجاء الهجوم بعد ساعات فقط من مقتل 11 شخصًا على الأقل على أيدي مجهولين بين بلدتي دوري وجورجادجي في الشمال، وفقًا لاثنين من المسئولين المحليين، وكان من بين القتلى تسعة من رجال الميليشيات ومدنيان.

كما قال جيش بوركينا فاسو الجمعة إن 11 آخرين من الجنود ورجال الميليشيات وأفراد الشرطة قتلوا في هجمات أخرى خلال الأسبوع الماضي، لكن أكثر من 20 من المسلحين قُتلوا ردًا على ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود
ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)

ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)
الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية

الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية
الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي

الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق

الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا

«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا
مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»

غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار ...
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر

سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب

أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب
محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل يتبع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد سياسة حازمة حيال الشمال؟
هل يتبع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد سياسة حازمة حيال الشمال؟
القوات الأوكرانية في مصنع «آزوفستال»: «الاستسلام ليس خيارًا»
القوات الأوكرانية في مصنع «آزوفستال»: «الاستسلام ليس خيارًا»
مقتل 10 من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو في كمين
مقتل 10 من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو في كمين
جنوب السودان.. وفاة طفل بعد رصد أولى الإصابات بالكوليرا منذ 2017
جنوب السودان.. وفاة طفل بعد رصد أولى الإصابات بالكوليرا منذ 2017
مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا
مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا...
«مسؤول تركي»: إردوغان يزور السعودية الخميس
«مسؤول تركي»: إردوغان يزور السعودية الخميس...
المزيد
رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإيربين في ضواحي العاصمة الأوكرانية
رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإيربين في ضواحي ......
مسلحون يطلقون سراح 60 نزيلا من سجن في بوركينا فاسو
مسلحون يطلقون سراح 60 نزيلا من سجن في بوركينا فاسو...
السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تقوم بزيارة غير معلنة لأوكرانيا
السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تقوم بزيارة غير معلنة ......
مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا
مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا...
جنوب السودان.. وفاة طفل بعد رصد أولى الإصابات بالكوليرا منذ 2017
جنوب السودان.. وفاة طفل بعد رصد أولى الإصابات بالكوليرا منذ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط