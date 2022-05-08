السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تقوم بزيارة غير معلنة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

توجّهت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى أوكرانيا الأحد، في زيارة مفاجئة، وفق ما أعلن ناطق باسمها، والتقت نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا، في مدرسة قريبة من الحدود السلوفاكية.

وقالت جيل، أمام صحفيين، «أردتُ أن آتي يوم عيد الأمّهات.. أظنّ أن من المهم إظهار للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية، وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول أميركي خلال الزيارة إن هذه أول مرة تظهر فيها زيلينسكا، أمام الجمهور منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.