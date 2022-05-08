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مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 04:17 مساء
مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا
عسكري نيجيري في ضواحي داماسك في شمال شرق نيجيريا، 26 أبريل 2017، (ا ف ب)
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قُتل ما لا يقل عن 48 شخصًا في هجمات، شنها مسلحون على ثلاث قرى في ولاية زمفارا في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول محلي وأحد السكان لـ«فرانس برس» الأحد.

وقال المسؤول الإداري في إقليم باكورا أمينو سليمان، «في المجموع، قُتل 48 شخصا بأيدي عصابات في القرى الثلاث (دامري وسابون غارين وكالاهي)، التي هوجمت بعد ظهر الجمعة»، مؤكدًا بذلك حصيلة أوردها أحد السكان، وفق وكالة «فرانس برس».

- غوتيريس يؤيد دمج المتمردين في نيجيريا لتحقيق السلام

والثلاثاء الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس تأييده بشكل كامل التحركات نحو التوسع في إنشاء مؤسسات لإعادة دمج المتمردين المستسلمين في شمال شرق نيجيريا، باعتباره خطوة رئيسية لتحقيق السلام في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وتحارب نيجيريا جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا المنبثق عنها، منذ ما يزيد على عشر سنوات في صراع أودى بحياة الآلاف وأجبر الملايين على ترك ديارهم. وضمن جهود لإنهاء الصراع، تعيد الحكومة دمج المقاتلين الذين استسلموا طواعية.

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