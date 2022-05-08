القوات الأوكرانية في مصنع «آزوفستال»: «الاستسلام ليس خيارًا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن العسكريون الأوكرانيون المتحصنون منذ أسابيع في ملاجئ في مصنع «آزوفستال» الضخم، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في وجه الجيش الروسي في مدينة ماريوبول (جنوب شرق) المدمرة، أنهم لا ينوون الاستسلام.

وصرح الضابط في جهاز الاستخبارات الأوكرانية، إيليا سامويلينكو، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، بأن «الاستسلام ليس خيارًا لأن حياتنا لا تهم روسيا.. بقاؤنا على قيد الحياة لا يهمهم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تعلن إجلاء «جميع النساء والأطفال والمسنين» من مصنع «آزوفستال»

والسبت أعلنت أوكرانيا إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع «آزوفستال»، وفق نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، التي أكدت عبر منصات التواصل الاجتماعي، «تم تنفيذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين تم إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول».