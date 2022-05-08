7 دول «ضامن مستقبلي» لأمن أوكرانيا.. وكييف تطلب انضمام الهند والصين

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت سبع دول، من ضمنها إيطاليا، نفسها كضامن مستقبلي لأمن أوكرانيا في إطار اتفاقية سلام محتملة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب، وفق مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، مضيفًا أنه يأمل بأن تنضم الصين والهند أيضًا إلى المجموعة.

وقال يرماك في مقابلة مع «آر بي سي، أوكرانيا»، أعادت نشرها وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية، «لكل دولة تاريخها وسياستها الخاصة.. يمكننا اليوم أن نقول إننا نود أن نرى الصين والهند، وربما دولًا أخرى، من بين الضامنين للأمن»، بحسب وكالة «آكي».

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وتابع: «في الوقت الراهن، لم تعرب الصين علنًا عن رغبتها» في ذلك، «لكن بالطبع هناك اتصالات»، مشددًا على الدور المهم لبكين على الساحة الدولية والعلاقات التجارة القوية بين بكين وكييف.

وأشار يرماك إلى أن الدول التي أعربت في الوقت الراهن عن الاستعداد للقيام بدور الضامن لأمن أوكرانيا، في اتفاقية سلام مستقبلية محتملة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وبولندا وإيطاليا.