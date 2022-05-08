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إجلاء الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال والمسنين من مجمع «آزوفستال» في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 12:42 مساء
إجلاء الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال والمسنين من مجمع «آزوفستال» في ماريوبول
إجلاء نساء وأطفال ومسنين من مجمع «آزوفستال» في ماريوبول, (يورو نيوز)
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قالت الحكومة الأوكرانية، السبت، إن جميع المدنيين من النساء والأطفال والمسنين، جرى إجلاؤهم من مجمع «آزوفستال» لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد، على الرغم من إعلان الجيش الأوكراني استمرار الهجوم الروسي على المصنع.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استكمال عملية إجلاء المدنيين من مجمع «آزوفستال»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وتحت وطأة القصف المكثف، حوصر المقاتلون والمدنيون لأسابيع في المخابئ والأنفاق العميقة تحت أرض الموقع، دون ما يكفيهم من الطعام والماء والدواء.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جهود الإجلاء ستركز الآن على إخراج الجرحى والمسعفين من مصنع «آزوفستال» للصلب الذي تعرض للقصف في ماريوبول، بعد أن جرى نقل جميع النساء والأطفال والمسنين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن.

تعهد بعدم الاستسلام
وتعهد المقاتلون الأوكران في المصنع بعدم الاستسلام، فيما تسعى القوات الروسية لإعلان النصر في المعركة الطويلة للسيطرة على المصنع المترامي الأطراف قبل الاحتفالات بيوم النصر غدًا الإثنين في موسكو، التي تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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