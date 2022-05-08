إجلاء الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال والمسنين من مجمع «آزوفستال» في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة الأوكرانية، السبت، إن جميع المدنيين من النساء والأطفال والمسنين، جرى إجلاؤهم من مجمع «آزوفستال» لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد، على الرغم من إعلان الجيش الأوكراني استمرار الهجوم الروسي على المصنع.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استكمال عملية إجلاء المدنيين من مجمع «آزوفستال»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وتحت وطأة القصف المكثف، حوصر المقاتلون والمدنيون لأسابيع في المخابئ والأنفاق العميقة تحت أرض الموقع، دون ما يكفيهم من الطعام والماء والدواء.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جهود الإجلاء ستركز الآن على إخراج الجرحى والمسعفين من مصنع «آزوفستال» للصلب الذي تعرض للقصف في ماريوبول، بعد أن جرى نقل جميع النساء والأطفال والمسنين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن.