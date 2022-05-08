الاتحاد الأوروبي: تعيين جون لي على رأس السلطة في هونغ كونغ «انتهاك للديمقراطية»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن تعيين جون لي الذي أشرف على قمع الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، على رأس السلطة التنفيذية في المدينة، يشكل «انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية».

وكتب بوريل في تغريدة، أن «عملية اختيار» المسؤول الأمني السابق في المدينة، هي «مرحلة جديدة في تفكيك مبدأ (بلد واحد نظامان)»، مؤكدًا أن «على سلطات الصين وهونغ كونغ احترام التزاماتها الوطنية والدولية»، وفق وكالة «فرانس برس».

تعيين المسؤول الأمني السابق رئيسًا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة تضم موالين لبكين، تعيين المسؤول الأمني السابق، رئيسًا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري.

- إعلان جون لي وزير الأمن السابق رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

وحصل جون لي على 1416 صوتًا من أصوات اللجنة، التي تضم 1461 عضوًا بعد حملة خلت من المنافسين، وفق وكالة «فرانس برس».

وإضافة إلى الأصوات المؤيدة حصل لي على ثمانية أصوات معارضة، فيما امتنع الأعضاء الباقون عن التصويت، في عملية اقتراع سرية مقتضبة.