هونغ كونغ تسجل أقل إصابات يومية جديدة بفيروس «كورونا» منذ 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت هونغ كونغ، اليوم الأحد، إجمالي 266 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وهو أقل عدد للإصابات اليومية في المدينة منذ 4 فبراير الماضي، كما سجلت المدينة حالتي وفاة جديدتين مرتبطتين بالفيروس.

ووفقًا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قالت السلطات الصحية في إفادة صحفية إنه جرى اكتشاف 112 حالة من هذه الإصابات من خلال الفحوص المعملية، كما جرى اكتشاف 154 حالة عن طريق الفحوص السريعة للكشف عن الأجسام المضادة، بحسب وكالة «د ب أ».

- «هونغ كونغ» تعجل بإجراءات إعادة الفتح مع تراجع أعداد إصابات كورونا

يأتي ذلك بعد أن كانت أعداد الإصابات وصلت إلى ذروتها وسجلت أكثر من 50 ألف حالة، أثناء تفشي موجة «أوميكرون» في مارس الماضي.

وخلال الأيام الماضية، عملت هونغ كونغ، حاليا، على التعجيل بخططها المتعلقة بإعادة الفتح، في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل على تخفيف قواعد ارتداء الكمامات والسماح بإعادة فتح المزيد من الأماكن الترفيهية.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، الثلاثاء الماضي، بأن أحدث الإجراءات تعني أن الأشخاص لن يضطروا بعد الآن، لارتداء الكمامات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة، كما سمحت بإعادة فتح الشواطئ وحمامات السباحة بداية من الخامس من مايو الحالي.