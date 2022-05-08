ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف السبت مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة سيرغي غايداي الأحد.

وكتب الحاكم على موقع تلغرام أن قرية «بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف» مضيفا «كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27 ... فيما قضى على الأرجح ستون شخصا»، وفق «فرنس برس».

في نفس السياق انطلق العد العكسي في أوكرانيا، استعدادا لتكثيف الهجمات الروسية على بعض المناطق لاسيما في الشرق الأوكراني، قبل يوم النصر الروسي المرتقب غداً في التاسع من مايو.

القوات الأوكرانية تعزز مواقعها

وبدأت القوات الأوكرانية تعزز مواقعها، لاسيما حول خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد أن شنت القوات الروسية، أمس السبت، المزيد من الهجمات العقابية خصوصاً في آزوفستال، مصنع الصلب المحاصر في ماريوبول جنوباً، محاولة استكمال سيطرتها على الميناء الجنوبي في الوقت المناسب لاحتفالات يوم النصر الروسي.

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وفيما استعدت كافة المدن في جميع أنحاء البلاد لزيادة متوقعة في الهجمات الروسية، رأى النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني، يفين ينين أن القوات الروسية تستعد للرقص فوق الجثث.

تقدم في خاركيف

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية شهدت قتالا عنيفا في الشرق الأوكراني، حيث يخوض الطرفان سباقا شرسا للسيطرة على الأراضي التي لا تخضع لسيطرتهما.

فيما نفذت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً متقدمة في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، بينما حقق الروس مكاسب طفيفة في لوغانسك، شرقاً.

في حين أكد الجيش الأوكراني أن خاركيف، التي كانت أول عاصمة سوفييتية لأوكرانيا والتي فشل المتمردون المدعومون من روسيا في السيطرة عليها عام 2014، لا تزال هدفا رئيسياً للقصف الروسي.