تحت شعار «إعادة بناء البرازيل».. لولا دا سيلفا يطلق حملته للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الزعيم اليساري البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، حملته للانتخابات الرئاسية، المقررة في أكتوبر تحت شعار «إعادة بناء» البلاد بعد الإدارة «غير المسؤولة والإجرامية» للرئيس غايير بولسونارو.

وقال لولا، البالغ 76 عامًا، أمام نحو أربعة آلاف من أنصاره في ساو باولو: «نحن جميعًا على استعداد للعمل ليس من أجل النصر فحسب، ولكن أيضًا من أجل إعادة البناء والتغيير في البرازيل، وهو أمر سيكون أكثر صعوبة من الانتخابات نفسها»، وأضاف: «نريد توحيد الديمقراطيين من جميع الأصول والألوان السياسية والطبقات الاجتماعية والمعتقدات الدينية»، بحسب «يورو نيوز».

النقابي السابق يترشح لولاية ثالثة

|وتابع لولا قوله: «يجب أن نبني حركة تزداد اتساعًا من كل الأحزاب والمنظمات والأشخاص ذوي النوايا الحسنة»، من أجل «هزيمة التهديد الشمولي والكراهية والعنف والتمييز» الذي يثقل كاهل البرازيل، دون أن يذكر صراحة الرئيس غايير بولسونارو.

وبعد 12 عامًا على تركه السلطة بمعدل تأييد شعبي غير مسبوق (87 بالمئة)، يترشح النقابي السابق لولاية ثالثة في ظل غياب أي منافس له على قيادة اليسار. وهي المرة السادسة التي يترشح فيها للانتخابات الرئاسية زعيم حزب العمال، الذي يتمتع بقدرة صمود هائلة وبثقل كبير جدًا في المشهد السياسي في البرازيل التي تولى رئاستها لولايتين من 2003 إلى 2010.

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وفي غياب مرشح يفتح الطريق لخيار ثالث، يبقى لولا الوحيد الذي يمكنه التغلب على غايير بولسونارو (67 عامًا) في صناديق الاقتراع، مستفيدًا من تقدمه في استطلاعات الرأي بفارق كبير على الرئيس الذي يبدو مستعدًا لفعل أي شيء للبقاء في السلطة.

الاستقطاب الشديد في الدولة

وستكشف الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثاني من أكتوبر و30 منه، الاستقطاب الشديد في الدولة الناشئة، الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة.

وتحدث لولا لنحو خمسين دقيقة أمام شاشة عملاقة تظهر العلم البرازيلي، وأضاف قائلًا: «البرازيل أكبر من أن تنحدر إلى مصاف دولة منبوذة»، وكرر مرات عدة أن هدفه «استعادة سيادة» البلاد في مواجهة «السياسة غير المسؤولة والإجرامية للحكومة» الحالية.

وعلى عكس التجمعات الكبيرة أثناء توليه السلطة حين اعتاد إظهار قدراته الخطابية على المنبر، اكتفى لولا بقراءة خطابه، ولم يطل النظر إلى الجمهور نسبيًا وتجنب الارتجال والاستطراد، وقد نصحه مستشاروه بإظهار الهدوء والاطمئنان على وجهه بعد انزلاقات أثارت الجدل أخيرًا.

انتقادات بسبب الشرطة والطبقات الوسطى

وفي مقابلة مع مجلة «تايم» هذا الأسبوع، هاجم لولا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلًا له: «كنت ممثلًا كوميديًا جيدًا. لكن لا تجعلنا نشعل حربًا لكي تظهر على شاشة التلفزيون»، واعتبر أنه «مسؤول» عن النزاع في بلاده «بالدرجة نفسها» لمسؤولية نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما تعرض النقابي، الذي كان عامل خراطة في شبابه، لانتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول الإجهاض والشرطة والطبقات الوسطى.

تنطلق الحملة رسميًا في 16 أغسطس، لكن اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيبدأ لولا التجول في أنحاء البلاد، كما يفعل الرئيس والمرشح بولسونارو منذ أشهر، بدءًا بولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق).