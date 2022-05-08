إعلان جون لي وزير الأمن السابق رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط

عين مسؤول أمني سابق أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، رئيسًا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري، على ما أعلنت لجنة تضم موالين لبكين الأحد.

وحصل جون لي على 1416 صوتًا من أصوات اللجنة التي تضم 1461 عضوًا بعد حملة خلت من المنافسين، وفق وكالة «فرانس برس».

وإضافة إلى الأصوات المؤيدة حصل لي على ثمانية أصوات معارضة فيما امتنع الأعضاء الباقون عن التصويت، في عملية اقتراع سرية مقتضبة.

«المرشح الوحيد» جون لي

وأعلن القاضي كيث يونغ كار هونغ فوز «المرشح الوحيد» جون لي في الانتخابات.

ويأتي تعيين مسؤول أمني في المنصب الرفيع بعد سنوات صعبة شهدت المدينة خلالها اضطرابات سياسية وتدابير قاسية لمكافحة جائحة «كورونا».

ونشرت الشرطة تعزيزات أمنية في محيط مركز المعارض. وتمت تعبئة ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف عنصر، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

والتظاهرات محظورة بشكل كبير في هونغ كونغ، وتشير السلطات إلى حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.