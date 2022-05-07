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«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 09:09 مساء
«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» بيل بيرنز، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتقد أنه يمكن أن يجيز لنفسه أن يخسر في أوكرانيا، وهو عازم على مواصلة الحرب.

وقال بيرنز: «أرى أنه في وضع لا يمكن أن يسمح فيه لنفسه بأن يخسر»، مضيفًا أن سيد الكرملين «واثق بأن مضاعفة الجهود ستتيح له التقدم»، بحسب «فرانس برس».

في سياق متصل أعلنت كييف، السبت، أنه تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع «آزوفستال»، جيب المقاومة الأخير للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول المدمرة.

 إجلاء من آزوفستال
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، «تم تنفيذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين تم إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول»، بحسب «فرانس برس».

وفي ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع، تمكن نحو خمسين مدنيًا إضافيًا، الجمعة، من مغادرة «آزوفستال»، ضمن قافلة إنسانية على ما أعلنت فيريشتشوك ووزارة الدفاع الروسية. وأضافت فيريشتشوك: «نجحنا اليوم في إخراج خمسين امرأة وطفلًا ومسنًا من آزوفستال». وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 11 طفلًا أُخرجوا الجمعة.

وبدأت هذه العمليات التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسمحت بحسب كييف، بخروج 500 مدني من ماريوبول.

ضربات صاروخية
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيانها الصباحي السبت، أن «العدو لم يوقف هجومه». وأضافت الوزارة: «في ماريوبول، يواصل العدو صد وحدات الدفاع الأوكرانية في محيط آزوفستال»، لافتة الى أن الجنود الروس دمروا ثلاثة جسور على الطرق «لإبطاء الهجوم المضاد» في منطقة خاركيف.

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وبحسب المصدر نفسه، سُجّلت ضربات صاروخية، الجمعة والسبت، في المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا وفي مدينة ميكولايف في الجنوب وفي محيط منطقة دونيتسك (شرق). ومساء الجمعة سقط صاروخان في مدينة أوديسا الساحلية الكبيرة على البحر الأسود من دون أن يوقعا ضحايا، على ما أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية.

وأعربت السلطات الأوكرانية عن قلقها من تصاعد عمليات القصف مع اقتراب موعد التاسع من مايو. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو، الجمعة، «رجاءً لا تتجاهلوا الإنذارات الجوية وانزلوا فورًا إلى الملاجئ، فخطر حصول قصف عالٍ جدًا في كل مناطق أوكرانيا».

وحذر المواطنين من أن العاصمة الأوكرانية لن تشهد احتفالات في ذكرى التاسع من مايو.

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