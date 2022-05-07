«سي آي إيه»: الصين تتابع الوضع في أوكرانيا «عن كثب» في إطار خططها المتصلة بتايوان

القاهرة - بوابة الوسط

نبه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» بيل بيرنز، السبت، إلى أن الصين تتابع «عن كثب» الغزو الروسي لأوكرانيا، وستأخذ على الأرجح العبر من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة إلى السيطرة على تايوان.

وقال بيرنز: «من الواضح أن القادة الصينيين يحاولون أن يحددوا عن كثب العبر التي يمكن أن يأخذوها من أوكرانيا في ما يتصل بطموحاتهم في تايوان»، لافتًا إلى أنهم لم يتخلوا عن هذا الهدف، بحسب «فرانس برس».

محاكاة هجوم صيني محتمل

وأعلن الجيش التايواني، في 28 أبريل، أنه يراقب عن كثب الحرب في أوكرانيا ويستخلص الدروس من الغزو الروسي قبل تدريباته العسكرية السنوية التي ستجري في يوليو، وتحاكي هجوما صينيا محتملا.

وقال اللواء لين وين هوانغ للصحفيين: «وزارة الدفاع تتابع عن كثب وتدرس وتحلل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحركات الجيش الشيوعي»، في إشارة إلى جيش بر الصين الرئيسي.

وأضاف خلال إعلانه إجراء التدريبات العسكرية في يوليو تحت مسمى «مجد هان»: «نستخلص الدروس من الحرب الروسية- الأوكرانية لنتابع تطوير قدراتنا في مجال الحرب غير المتكافئة والحرب المعرفية والحرب الإلكترونية وقوات الاحتياط».

ويعيش سكان جزيرة تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة في ظل تهديد مستمر بغزو الصين التي تعتبر الجزيرة الديموقراطية جزءا من أراضيها وقد أعربت عن رغبتها في استعادتها يوما ما وبالقوة إذا لزم الأمر. وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف الجانب التايواني من أن تنفذ بكين تهديداتها بالضم، وفق الوكالة الفرنسية.