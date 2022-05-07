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مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 07:39 مساء
مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه». (الإنترنت)
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أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» بيل بيرنز، السبت، أن ليس لدى الوكالة أي مؤشر إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في النزاع في أوكرانيا.

وقال بيرنز، خلال مؤتمر، «لا نر في المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلًا ملموسًا يظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، في 30 أبريل، أن بلاده ترى أنه ينبغي إبقاء مخاطر نشوب حرب نووية عند الحد الأدنى، وأنه يتعين منع أي صراع مسلح بين القوى النووية.

منع اندلاع حرب نووية
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن يرماكوف قوله إن جميع القوى النووية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب نووية، بحسب «رويترز».

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ونقلت الوكالة عن يرماكوف قوله: «مخاطر الحرب النووية، التي لا ينبغي إطلاق العنان لها أبدًا، يجب أن تبقى عند أدنى حد، لا سيما من خلال منع أي صراع مسلح بين القوى النووية». وأضاف: «من الواضح أن روسيا تلتزم بهذا التفاهم».

تجنب نشوب حرب نووية
وأشار بذلك إلى بيان مشترك نشرته روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في يناير ووافقت فيه الدول الخمس، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنه يجب تفادي مزيد انتشار الأسلحة النووية وتجنب نشوب حرب نووية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في شهر أبريل الماضي، إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بسبب أوكرانيا، ومع ذلك قالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها لا تعتقد أن هناك تهديدًا باستخدام روسيا الأسلحة النووية على الرغم من التصعيد الأخير في خطاب موسكو.

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