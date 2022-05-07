Atwasat

تدريبات أخيرة للجيش الروسي قبل العرض العسكري لـ«يوم النصر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 05:58 مساء
تدريبات أخيرة للجيش الروسي قبل العرض العسكري لـ«يوم النصر»
روسيا تُجري التدريبات الأخيرة لجيشها قبل العرض العسكري ليوم النصر في موسكو، روسيا. (الإنترنت)
alwasat radio

تجري روسيا، السبت، تدريبات أخيرة قبل العرض العسكري التقليدي الذي تقيمه في 9 مايو لمناسبة يوم النصر الذي تحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية أمام موسكو في العام 1945، الذي يشكل مناسبة تعرض فيها روسيا قوتها العسكرية في خضم غزوها لأوكرانيا.

واستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا العرض العسكري خلال السنوات الأخيرة لعرض قوة جيشه والكشف أحيانًا عن أسلحة جديدة فائقة التطور. ومن المتوقع أن يندرج العرض هذه السنة في السياق نفسه، بحسب «مونت كارلو» الدولية.  

الشهر الثالث للغزو الروسي لأوكرانيا
وأشارت وكالة «تاس» الرسمية للأنباء إلى أن مظليين شاركوا في الهجوم في أوكرانيا استقلوا عربات مدرعة في التدريبات، على أن يكونوا حاضرين خلال العرض الإثنين. ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثالث لكنه اتسم ببعض خيبات الأمل بعضها لوجستي.

وبعدما فشلت باجتياح العاصمة الأوكرانية كييف في مواجهة قوات أوكرانية جاهزة بشكل أكبر من المتوقع ومزودة أسلحة من الدول الغربية، كان على هيئة الأركان الروسية مراجعة أهدافها من خلال حصرها الهجوم في شرق وجنوب أوكرانيا.

خطاب منتظر لبوتين
وسيلقي بوتين خطابًا منتظرًا جدًا، ويتوقع أن يسعى إلى طمس حقيقة غرق الطراد الروسي «موسكفا»، الشهر الماضي. وتؤكد روسيا أن سفينة القيادة البحرية «موسكفا»، التابعة لأسطول البحر الأسود، غرقت إثر حريق ناجم من انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا إنها أغرقتها بضربات صاروخية.

-  مجلس الأمن يؤكد دعمه غوتيريس من أجل «حل سلمي» في أوكرانيا\
- أوكرانيا: إجلاء 500 مدني من ماريوبول والعملية مستمرة

وسيُشكل العرض العسكري في 9 مايو فرصة جديدة لبوتين لتوجيه تحذيرات، فيما تلوح موسكو دائمًا بالتهديد النووي.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن «طائرة نهاية العالم» وهي طائرة من طراز «إليوشن إيل-80» مصممة بشكل خاص للسماح للرئيس الروسي بمواصلة التحليق فوق روسيا في حال اندلاع حرب نووية، ستحلق فوق الساحة الحمراء.

عرض الأسلحة القادرة على إطلاق صواريخ نووية
ومن المقرر عرض عديد الأسلحة القادرة على إطلاق صواريخ نووية مثل المنظومة البالستية العابرة للقارات «يارس إرس-24» ونظام اسكندر القصير المدى. ويقام العرض العسكري هذا العام فيما يتخوف روس كُثر من تعبئة عامة بشأن الحرب في أوكرانيا، حتى لو نفى الكرملين التخطيط لإجراء مماثل.

ولم يصبح العرض العسكري في 9 مايو تقليدًا سنويًا إلا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991.

وجعل بوتين من عرض يوم النصر حدثًا مذهلاً مع إنتاج تلفزيوني ضخم، بهدف ترهيب خصوم موسكو والحفاظ على النسيج الوطني للروس. ويقام الاحتفال الرئيسي في الساحة الحمراء، لكن احتفالات ستقام أيضًا في عشرات المدن في جميع أنحاء روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني

رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني
اختتام معرض «عبدالسلام الأسمر» للكتاب ونوادر المخطوطات

اختتام معرض «عبدالسلام الأسمر» للكتاب ونوادر المخطوطات
القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن ...
حفل زفاف في موقف سيارات

حفل زفاف في موقف سيارات
الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في ...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول

نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا

سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت

باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت
النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس الأمن

النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس ...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»

«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة

شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: مقتل 5 أشخاص جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك
روسيا: مقتل 5 أشخاص جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك
ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في أميركا إلى 81.8 مليون
ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في أميركا إلى 81.8 مليون
الشرطة الألمانية تبطل مفعول عبوة داخل مبنى سكني لوكالة أنباء روسية
الشرطة الألمانية تبطل مفعول عبوة داخل مبنى سكني لوكالة أنباء ...
بدء محاكمة الخطوط اليمنية في باريس حول قضية تحطم طائرتها في 2009 قبالة جزر القمر
بدء محاكمة الخطوط اليمنية في باريس حول قضية تحطم طائرتها في 2009 ...
البحث عن ناجين بين أنقاض فندق شهد انفجارا في كوبا
البحث عن ناجين بين أنقاض فندق شهد انفجارا في كوبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا...
«مسؤول تركي»: إردوغان يزور السعودية الخميس
«مسؤول تركي»: إردوغان يزور السعودية الخميس...
المزيد
أوكرانيا تعلن إجلاء «جميع النساء والأطفال والمسنين» من مصنع «آزوفستال»
أوكرانيا تعلن إجلاء «جميع النساء والأطفال والمسنين» من مصنع ......
ماكرون يتعهد بالتحرك من أجل «فرنسا والكوكب» خلال تنصيبه لولاية ثانية
ماكرون يتعهد بالتحرك من أجل «فرنسا والكوكب» خلال تنصيبه ......
تدريبات أخيرة للجيش الروسي قبل العرض العسكري لـ«يوم النصر»
تدريبات أخيرة للجيش الروسي قبل العرض العسكري لـ«يوم النصر»...
البحث عن ناجين بين أنقاض فندق شهد انفجارا في كوبا
البحث عن ناجين بين أنقاض فندق شهد انفجارا في كوبا...
بدء محاكمة الخطوط اليمنية في باريس حول قضية تحطم طائرتها في 2009 قبالة جزر القمر
بدء محاكمة الخطوط اليمنية في باريس حول قضية تحطم طائرتها في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط