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الشرطة الألمانية تبطل مفعول عبوة داخل مبنى سكني لوكالة أنباء روسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 04:14 مساء
الشرطة الألمانية تبطل مفعول عبوة داخل مبنى سكني لوكالة أنباء روسية
الشرطة الألمانية في العاصمة برلين. (رويترز)
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قالت الشرطة إن محققين جنائيين ومدعين في برلين يفحصون، يوم السبت، عبوة تم العثور عليها وإتلافها في مبنى سكني يضم عاملين في وكالة أنباء روسية في منطقة شتغليتز بالمدينة.

وقال ناطق باسم شرطة برلين، ردًا على سؤال، إن الأداة عُثر عليها أمس الجمعة، وإن المحققين يدرسون مدى خطورتها ومن كان المستهدف بها. وأضاف أن المزيد من تفاصيل الواقعة سيتم كشفه في وقت لاحق من يوم السبت، وفق «رويترز».

العثور على قنبلة بدائية الصنع 
وقالت السفارة الروسية في برلين إن زجاجة ألقيت من نافذة في المبنى السكني، مساء الجمعة، وإنه تم العثور على قنبلة بدائية الصنع في البحث التالي، مضيفة أن خبراء مفرقعات ألمان كشفوا القنبلة وأبطلوا مفعولها.

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وقالت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة إن صحفيين فيها يقيمون في المبنى. وطلبت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، من السلطات في ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين الروس وأسرهم في تلك الدول.

نشر دعايات عن الغزو الروسي لأوكرانيا
وأضافت في بيان: «نرى أن هذا من التداعيات المباشرة للمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الروسية والعاملين فيها، التي تنطلق من الغرب».

وظهر في مقطع مصور بثته وكالة الإعلام الروسية، مساء الجمعة، شارع تم فرض طوق أمني فيه وشخص يرتدي حلة واقية قالت الوكالة إنه أحد رجال المفرقعات الذين يعملون لإبطال مفعول القنبلة. وحظرت دول غربية مذيعين روسًا مختلفين بعد أن اتهمتهم بنشر دعايات عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

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