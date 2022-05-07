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محكمة في كاليفورنيا ترفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 02:13 مساء
محكمة في كاليفورنيا ترفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
دونالد ترامب, (أ ف ب)
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رفضت محكمة في كاليفورنيا الجمعة، شكوى تقدم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ضد «تويتر»، ليتمكن من العودة إلى شبكة التواصل الاجتماعي، التي مُنع من استخدامها بتهمة التحريض على العنف في يناير 2021.

ويتهم الملياردير الجمهوري ومقدمو الشكوى الآخرون، «تويتر» بانتهاك حقهم في حرية التعبير التي ضمنها الدستور الأميركي، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورأى القاضي جيمس دوناتو كاليفورنيا، أن «مقدمي الشكوى ليسوا في موقع قوة، لأن تويتر شركة خاصة، والبند الأول من الدستور يطبق فقط على القيود على حرية التعبير التي تفرضها الحكومة (..)».

وأضاف القاضي أن النظام الداخلي لـ«تويتر» «يعطي الإذن التعاقدي لها، بالتحرك كما تشاء على صعيد أي حساب أو محتوى، مهما كان السبب أو من دون سبب حتى».

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ومنع دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل «تويتر وفيسبوك ويوتيوب»، بعد هجوم أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 الذي يتهم بالتحريض عليه، وبررت هذه المنصات قرارها بمخاطر حصول تحريضات جديدة على العنف.

إعلانات رئاسية وهجمات على خصوم سياسيين
وقبل طرده من «تويتر»، كان الرئيس الأميركي يحظى بنحو 89 مليون مشترك، وكان يتوجه إليهم يوميًا بين إعلانات رئاسية وهجمات على خصوم سياسيين.

وطلب دونالد ترامب من المحكمة اعتبار الفصل 230 من قانون عائد للعام 1996، يحمي مضيفي الإنترنت من ملاحقات مرتبطة بمحتويات تنشرها أطراف أخرى، مخالفًا للدستور.

لكن القاضي رأى أن هذا الأمر غير ممكن، إلا في حال أثبت مقدمو الشكوى أنهم تعرضوا للغبن.

وأتى القرار في حين أبرم إيلون ماسك، اتفاقًا مع مجلس إدارة تويتر لشراء الشركة، ومقرها في كاليفورنيا بسعر 44 مليار دولار.

«عرين لحرية التعبير»
وأعلن ماسك صاحب شركتي «تيسلا»، و«سبايس إكس»، إنه ينوي تحويل «تويتر»، إلى عرين لحرية التعبير في إطار الحريات المنصوص عليها في القانون، لكن مع ضبط للمحتويات أقل صرامة مما هي الحال راهنًا، وهو يعتبر شأنه في ذلك شأن كثيرين في الأوساط المحافظة، أن تويتر تستخدم الرقابة.

إلا أن ترامب صرح قبل فترة قصيرة لوسائل إعلام أميركية، أنه لا ينوي العودة إلى «تويتر»، حتى لو وجه إليه إيلون ماسك ذلك، وقد أطلق شبكته الخاصة بعنوان «تروث سوشال»، وترك القاضي الباب مفتوحًا أمام رفع شكوى معدلة، تأخذ بالاعتبار تعليقاته.

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