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موسكو: إحباط هجوم إرهابي في ألمانيا ضد عدد من الروس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 01:01 مساء
موسكو: إحباط هجوم إرهابي في ألمانيا ضد عدد من الروس
عناصر من الشرطة الألمانية في العاصمة برلين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السفارة الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات «ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين».

وقالت شبكة «روسيا اليوم»، إنه جرى العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيشون فيه. وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى.

مطالبة روسية بالتحقيق في الحادث
وأرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالتحقيق في الحادث.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية، السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) باتخاذ تدابير فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها.

وجاء في بيان الخارجية، أن الحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة، معتبرًا أن الحدث وقع «نتيجة مباشرة للاضطهاد الذي يتعرض له الغرب لوسائل الإعلام الروسية وموظفيها».

دور إبعاد الإعلام الروسي من ألمانيا في وقوع الهجوم
وأضاف البيان «القرار المسيس بإبعاد وسائل الإعلام الروسية عن البث في الاتحاد الأوروبي كان نذيرًا لتخويفهم الجسدي حتى القضاء عليهم».

كما دعت الوزارة الروسية إلى «تقديم تقييم محايد لهذا الهجوم الفاضح على المبادئ الأساسية للديمقراطية - حرية التعبير وسلامة الصحفيين - من خلال الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

بدورها، باشرت الشرطة الألمانية التحقيق في الحادث وجرى فتح تحقيق جنائي بعد اكتشاف وجود جسم مشبوه (متفجرات).

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