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مقاطعة في بكين تغلق صالات الرياضة ودور السينما لوقف انتشار «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 12:30 مساء
مقاطعة في بكين تغلق صالات الرياضة ودور السينما لوقف انتشار «كوفيد»
سكان في بكين يخضعون لفحوصات كوفيد-19 في 26 إبريل 2022. (أ ف ب)
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أمرت مقاطعة رئيسية في العاصمة الصينية، بعض الشركات التي تقدم خدمات غير ضرورية، مثل صالات الألعاب الرياضية ودور العرض السينمائي، بالغلق لمنع انتشار إصابات «كوفيد-19»، بعدما أكد الرئيس شي جين بينغ، مجددًا سياسته الصارمة الخاصة بـ«صفر كورونا»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال مسؤول في إيجاز مساء أمس الجمعة، إن مقاطعة شاويانغ شرق بكين، والتي تضم سفارات ومكاتب الكثير من الشركات متعددة الجنسيات مثل أبل وعلي بابا، أمرت الشركات «التي تقدم خدمات لا تشمل دعم سبل عيش السكان»، بغلق أبوابها حتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

غلق حانات الكارايوكي ومقاهي الإنترنت والمتاحف والمعارض الفنية
وقال نائب مدير مقاطعة شاويانغ، يانغ بيبي، إنه من بين الجهات التي صدرت لها الأوامر بالغلق، حانات الكارايوكي ومقاهي الإنترنت والمتاحف والمعارض الفنية.

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وسجلت الصين 345 إصابة مؤكدة محلية بـ«كوفيد-19»، من بينها 253 حالة في مدينة شنغهاي، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

وإلى جانب شنغهاي، سجلت تسع مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني، إصابات جديدة محلية بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك 45 حالة في بكين و29 حالة في خنان، وجرى تسجيل 13 حالة وفاة بسبب «كوفيد-19» الجمعة، كلها في شنغهاي.

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