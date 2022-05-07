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هجمات جديدة على منطقة تدعمها روسيا في مولدوفا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 12:03 مساء
هجمات جديدة على منطقة تدعمها روسيا في مولدوفا
جنود ترانسنيستريا في عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني للجمهورية. (الإنترنت)
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أعلنت ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية تدعمها روسيا، في مولدوفا، على الحدود مع أوكرانيا اليوم السبت، تعرضها لهجمات جديدة على أراضيها.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن وزارة داخلية المنطقة قولها، إن قرية «فورونكوفو» بالقرب من الحدود الأوكرانية، شهدت العديد من الانفجارات خلال الليل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وأضافت الوزارة «حلقت طائرتان على الأقل بدون طيار فوق الثكنة العسكرية في فورونكوفو، وسمع دوي أربعة انفجارات»، ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

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تتاخم ترانسنيستريا منطقة «أوديسا» جنوب أوكرانيا، وينتشر حوالي 1500 جندي روسي هناك لمراقبة وقف لإطلاق النار، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة قديمة ومخازن أسلحة، فيما شهدت المنطقة هجمات عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

ويلقي انفصاليون بمنطقة «ترانسنيستريا» وروسيا، باللوم على أوكرانيا في الهجمات.

وأعلن أحد القادة في الحرب الروسية في أوكرانيا أخيرًا، أن إقامة ممر مع الوصول إلى منطقة «ترانسنيستريا»، هو أحد أهداف الغزو الروسي.

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