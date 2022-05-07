كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا من غواصة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي، طبيعة المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم السبت، مؤكدة أنه صاروخ بالستي من غواصة، وذلك بعد ساعات على تحذير الولايات المتحدة من إمكان أن تعاود بيونغ يانغ تجاربها النووية.

وقالت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان «رصد عسكريونا قرابة الساعة 14.07 (الساعة 05.07 بتوقيت غيرنتش)، صاروخًا بالستيًا قصير المدى، يرجح أن يكون أطلق من غواصة، من البحر قبالة سينبو، هامغيونغ الجنوبية»، وفق وكالة «فرانس برس»..

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفًا لم تعرف طبيعته باتجاه بحر اليابان، وذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا، في حين تتزايد التحذيرات من احتمال إجرائها تجربة نووية.

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جاء ذلك بعد يوم واحد من تحذير الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبًا أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي.