Atwasat

سيول تعلن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفًا مجهولًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 08:04 صباحا
سيول تعلن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفًا مجهولًا
الزعيم كيم جونغ أون أثناء تفقده عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، في صورة وزعتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 27 أبريل 2022.. (أ ف ب)
alwasat radio

أطلقت كوريا الشمالية اليوم السبت مقذوفًا لم تعرف طبيعته باتجاه بحر اليابان، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا، في حين تتزايد التحذيرات من احتمال إجرائها تجربة نووية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تحذير الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن بيونغ يانغ «تجهز موقع بونغيي-ري وقد تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر، وهو ما سيكون تجربتها النووية السابعة».

وأضافت «هذا التحليل يتماشى مع التصريحات العلنية الأخيرة لكوريا الشمالية نفسها»، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تشاركتهُ مع حلفائها وستواصل «تنسيقها الوثيق معهم».

كوريا الشمالية والصواريخ الباليستية
توقف نظام كيم جونغ أون عن إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والتجارب النووية منذ 2017. لكنه انتهك ذلك جزئيا عبر إطلاقه صاروخا عابرا للقارات نهاية مارس في وقت يتوقع كثير من المراقبين أن يختبر أيضا سلاحا ذريا في وقت قريب كما فعل ست مرات بين عامي 2006 و2017.

شكلت التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية أقوى تجربة لها، وكانت قنبلة هيدروجينية بقوة تقدر بـ250 كيلوطن.

الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا هذا الشهر 
- كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا
- زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية مؤشرات إلى نشاط حديث داخل نفق في موقع بونغيي-ري الذي قالت بيونغ يانغ إنها دمرته في 2018 قبل قمة تاريخية بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شكّلت بداية لمرحلة من الحوار لم يأت بنتائج.

وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده لتنشيط هذا الحوار بهدف مناقشة نزع السلاح النووي للدولة المعزولة. لكن دعوته لم تلق الى الآن آذانا مصغية، بل إن كوريا الشمالية، وعلى العكس من ذلك، دأبت منذ بداية العام على زيادة تجارب الأسلحة التي تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن «الولايات المتحدة لا تزال مصممة على الرغبة في (حصول) تبادل دبلوماسي» وتدعو كوريا الشمالية إلى «الحوار». وحسب «فرانس برس»ظل رد الإدارة الأميركية على ما تعتبره «استفزازات» متواضعا نسبيا، واتخذ شكل عقوبات رمزية بالدرجة الأولى، رغم تأكيد مبعوثها المكلف الملف الكوري الشمالي، سونغ كيم، في منتصف أبريل، أنه ناقش مع سيول «سبل الرد» على «تجربة نووية محتملة».

عقوبات أميركية  على أداة خلط العملات المشفرة
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، عقوبات على «أداة خلط العملات المشفرة»، وهي خدمة متطورة يُشتبه في أنها سهلت أنشطة مالية «غير قانونية» لكوريا الشمالية.

وتُتّهم هذه الأداة المسماة «بليندِر. آي أو» بأنها ساعدت في تبييض جزء من غنائم «أكبر سرقة عملة مشفرة» في العالم تمثلت في سرقة 620 مليون دولار في أواخر مارس، ونسبتها واشنطن إلى مجموعة متسللين مرتبطين ببيونغ يانغ.

وقال بلينكن في بيان إنه «في محاولة للتحايل على العقوبات الصارمة (التي فرضتها) الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لجأت كوريا الشمالية إلى سرقة الأموال من عمليات تبادل العملات المشفرة» من أجل إيجاد «إيرادات لبرامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية».

في منتصف أبريل، اتهمت السلطات الأميركية مجموعتي لازاروس وإيه بي تي 38، المرتبطتين بالنظام المعزول، بالمسؤولية عن سرقة عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من توتنهام

كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من توتنهام
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في ...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى

الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة

جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟

المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟
باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت

باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت
النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس الأمن

النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس ...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»

«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع ...
انفجار قوي في فندق قيد الإنشاء وسط العاصمة الكوبية
انفجار قوي في فندق قيد الإنشاء وسط العاصمة الكوبية
8 قتلى ونحو ثلاثين جريحا في حادث انفجار فندق بالعاصمة الكوبية
8 قتلى ونحو ثلاثين جريحا في حادث انفجار فندق بالعاصمة الكوبية
مجلس الأمن يؤكد دعمه غوتيريس من أجل «حل سلمي» في أوكرانيا
مجلس الأمن يؤكد دعمه غوتيريس من أجل «حل سلمي» في أوكرانيا
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا هذا الشهر
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا...
المزيد
سيول تعلن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفًا مجهولًا
سيول تعلن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفًا مجهولًا...
بايدن يعلن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار
بايدن يعلن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة ......
إجلاء 50 مدنيًا من مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية
إجلاء 50 مدنيًا من مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية...
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا هذا الشهر
الخارجية الأميركية ترى أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا ......
مجلس الأمن يؤكد دعمه غوتيريس من أجل «حل سلمي» في أوكرانيا
مجلس الأمن يؤكد دعمه غوتيريس من أجل «حل سلمي» في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط