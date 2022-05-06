وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر، عن واقعة غريبة له مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حين سأله عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك.

جاء ذلك في مقتطفات من كتابه «قسم مقدس»، نشرتها جريدة «نيويورك تايمز»، أمس الخميس، حيث روى إسبر كيف اقترح ترامب أيضا أن تدعي واشنطن عدم علاقتها بتلك الضربة الصاروخية، ليظل «عاجزا» عن الرد على هذا الكلام.

وشغل إسبر منصب وزير دفاع في إدارة ترامب بين يوليو العام 2019 ونوفمبر العام 2020، حين أقاله ترامب، بعد أيام على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكانت العلاقات بين ترامب ووزيره متوترة منذ اعترض الأخير علنا على نشر الجيش، لقمع التظاهرات المناهضة للعنصرية في البلاد حينها.

ترامب يطلب إطلاق النار على المتظاهرين

وكتب إسبر أنه على هامش التظاهرات في يونيو 2020، قال ترامب بغضب داخل المكتب البيضاوي: «ألا يمكنكم ببساطة إطلاق النار عليهم؟ أطلقوا النار على ساقيهم أو شيء من هذا القبيل».

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وكانت الاحتجاجات التي تخلّلتها أعمال عنف وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، تندرج في إطار موجة تظاهرات عمّت البلاد بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

والرواية التي سردها إسبر تؤكد، على ما يبدو، تقارير سابقة كانت أفادت بأن ترامب كان يعتبر أن على الجيش التدخل لقمع الاضطرابات الأهلية.

إقالة إسبر لمعارضته «قانون الانتفاضة»

وأعلن إسبر حينها أنه عارض تفعيل «قانون الانتفاضة» (أقر قبل 200 عام) الذي نادرا ما تم اللجوء إليه، والذي يمنح الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة الأميركية داخل أراضي الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير بأن موقفه هذا أثار غضب ترامب ما دفعه إلى إقالته، وأورد موقع أكسيوس أن كتاب إسبر الذي سيصدر في العاشر من مايو، اطّلع عليه البنتاغون وجنرالات ومسؤولون في الإدارة.

ويتضمّن الكتاب توصيف إسبر جو الحلقة المقرّبة من ترامب، بأنه «سريالي»، مشيرًا إلى أن طرح إطلاق الجنود النار على أميركيين كان «يرخي بثقله على الأجواء».

وفي مذكراته بعنوان «قَسَم مقدّس» كتب إسبر: «كان علي أن أجد سبيلا» لإخراج ترامب من هذا الجو «من دون التسبب بفوضى كنت أسعى لتجنّبها».