ضبط 500 كيلو كوكايين في مصنع تابع لشركة نستلة في سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة السويسرية، الخميس، إنه جرى ضبط 500 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون فرنك سويسري (50.7 مليون دولار)، في مصنع نسبريسو تابع لشركة نستلة بسويسرا، في بلدية رومونت في كانتون فريبورج.

وعثر الموظفون في مصنع تابع لشركة نستلة في رومونت، على مادة بيضاء في أجولة مع حبوب بن وصلت حديثا، وجرى تحليلها واكتشف أنها كوكايين، بحسب وكالة «د ب أ».

وبعد ذلك فتشت الشرطة 5 حاويات شحن، كانت قد وصلت إلى المصنع عبر القطار في ذلك اليوم، واكتشفت وصادرت أكثر من 500 كيلوغرام من المخدرات، ويرجح أن الحاويات جاءت من البرازيل.

وقالت الشرطة في بيان، إنه يبدو أن الكوكايين كان موجها إلى السوق الأوروبية، فيما أشارت إلى أن المخدرات لم تخالط منتجات الشركة