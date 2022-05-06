إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن روسيا تستخدم التهديد النووي في اتصالاتها الاستراتيجية، مضيفا أن «العقيدة العسكرية الروسية تنطوي على إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية في حالة تعرقل العمليات الميدانية».

وفي جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، حول تطورات الوضع في أوكرانيا، قال غويريني «لهذا السبب يراقب حلف الأطلسي جميع الأنشطة المتعلقة بالاستعدادات النووية الروسي عن كثب»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

- بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

وتابع «نلاحظ بعض النشاط، وهناك تدريبات جارية»، لكن «القراءة المعطاة هي أن هذا النشاط مرتبط باستخدام اتصالات استراتيجية تقوم على التهديد النووي».

تأهب روسي نووي

ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أواخر فبراير الماضي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوة الردع النووي في حالة «التأهب القصوى» بعدما وصف التصريحات الصادرة عن حلف الأطلسي «ناتو» بـ«العدائية».

وصرح بوتين خلال لقاء مع قادته العسكريين نقله التلفزيون «آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال».