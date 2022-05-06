زيلينسكي يشارك في مؤتمر بالفيديو لقادة دول مجموعة السبع حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ناطقة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، أن قادة القوى العظمى في مجموعة السبع، سيعقدون اجتماعا افتراضيا الأحد مخصصا للحرب في أوكرانيا، ويشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الناطقة خلال مؤتمر صحفي، إن «الثامن من مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية التي نشرت الرعب والدمار والموت في أوروبا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن مع الحرب الحالية في أوكرانيا «صارت لحمة مجموعة السبع أكثر أهمية من أي وقت مضى»، فيما تتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع هذا العام.