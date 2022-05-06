الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الأميركية للأدوية، الخميس، أنها ستحصر استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، على البالغين الذين يرفضون تلقي لقاحي فايزر وموديرنا بسبب «مخاوف شخصية» أو لأسباب طبية.

وقالت الوكالة إنها اتخذت هذا القرار، بسبب مخاطر حدوث جلطات خطيرة مرتبطة بلقاح جونسون آند جونسون، وفق وكالة «فرانس برس».

وللسبب نفسه، أوصت «مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها»، وهي أكبر هيئة للإشراف على الصحة العامة في البلاد في ديسمبر، باستخدام لقاحي موديرنا وفايزر، بدلا من جونسون آند جونسون، وهذه اللقاحات الثلاثة، هي الوحيدة المسموح بها في الولايات المتحدة، وأدرج هذا القرار في صلب الترخيص للاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون.

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وأحصت الإدارة ستين حالة مؤكدة من تجلط الدم في الولايات المتحدة، بينها تسع وفيات، وأعطيت أقل من 19 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في البلاد أي حوالي 3% من إجمالي الجرعات التي جرى حقنها.

وبلغ معدل الإصابة بجلطات نتيجة اللقاح 3.23 لكل مليون جرعة، حسب الوكالة الأميركية.

وقال بيتر ماركس المسؤول في الوكالة في بيان «مع ذلك، نحن ندرك أن لقاح جونسن المضاد لكوفيد، ما زال يلعب دورا في مواجهة الجائحة الحالية».

مراقبة بيانات جميع اللقاحات

وذكرت الوكالة ثلاثة أمثلة لأشخاص ما زال يمكنهم تلقي لقاح جونسون، وهم الأفراد المعرضون لخطر ردود فعل تحسسية شديدة للقاحات الحمض الريبي المرسال «آر إن آيه»، مثل لقاحي فايزر وموديرنا، والذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى اللقاحين الأخيرين بسبب قلة توفرهما، وأخيرا الأفراد الذين «لديهم مخاوف شخصية بشأن تلقي لقاح بالحمض الريبي المرسال وسيبقون لهذا السبب غير ملقحين.

وقالت الوكالة الأميركية إنها ستواصل مراقبة بيانات جميع اللقاحات عن كثب. ورأى بيتر ماركس أن «عملنا يعكس قوة نظام المراقبة لدينا والتزامنا بضمان اتباعنا للعلم والبيانات في قراراتنا».