بوتين: الجيش الروسي «لا يزال مستعدا» لتأمين إجلاء آمن للمدنيين من آزوفستال في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الجيش الروسي «لا يزال مستعدا» لتأمين إجلاء «آمن» للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ونقل الكرملين عن بوتين قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قوله إن «الجيش الروسي لا يزال مستعدا لضمان إجلاء المدنيين في شكل آمن».

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تشكيك أوكراني في وعد روسيا بهدنة إنسانية

وشكك قيادي في كتيبة آزوف»، التي تدافع عن موقع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، في إعلان روسيا عن هدنه إنسانية في مجمع آزوفستال، وقال في وقت سابق اليوم إن «الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة» في الموقع المذكور.

وقالت روسيا أمس الأربعاء، إن قواتها ستوقف إطلاق النار في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية وتفتح ممرًا إنسانيًا لإجلاء مدنيين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس.