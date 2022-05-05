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قافلة أممية جديدة في طريقها إلى آزوفستال لإجلاء مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 05:51 مساء
قافلة أممية جديدة في طريقها إلى آزوفستال لإجلاء مدنيين
أوكرانيون يغادرون منازلهم بعد تدميرها في مدينة ماريوبول. (أرشيفية: رويترز)
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أعلن مسؤول بالأم المتحدة، الخميس، أن قافلة جديدة تابعة للمنظمة الدولية تتجه إلى مجمع آزوفستال الصناعي، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال مؤتمر في وارسو «اليوم، في الوقت الذي نتحدث فيه، تتجه قافلة لبلوغ آزوفستال بحلول صباح الغد مع أمل بإجلاء ما تبقى من المدنيين الموجودين في هذا الجحيم القاتم منذ أسابيع عدة وأشهر، وإعادتهم بأمان».

عشرات المدنيين متحصنون في مجمع آزوفستال الصناعي
وتقول السلطات الأوكرانية إن مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين، من بينهم عشرات الأطفال، يتحصنون في مجمع آزوفستال الضخم للصلب في ماريوبول، مع آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة.

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وعد روسي بوقف القتال وتشكيك أوكراني
ووعدت وسيا أمس الأربعاء، بوقف لإطلاق النار في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية وفتح ممر إنساني لإجلاء مدنيين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس.

لكن قيادي في «كتيبة آزوف»، التي تدافع عن موقع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، شكك في الإعلان الروسي، وقال في وقت سابق اليوم إن «الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة» في الموقع المذكور.

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