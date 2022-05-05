Atwasat

كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 03:44 مساء
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
من اليمين: الرئيس الألماني شتاينماير، ونظيره الأوكراني زيلينسكي، والمستشار الألماني شولتس. (الإنترنت)
alwasat radio

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوة للمستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، لزيارة كييف، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من رفضه استقبال الأخير حين أبدى رغبة في زيارة العاصمة الأوكرانية.

وقالت الرئاسة الألمانية، الخميس، إن الرئيس الأوكراني والرئيس الألماني أجريا، الخميس، محادثة هاتفية أتاحت «تبديد سوء الفهم» إثر رفض كييف استقبال شتاينماير منتصف أبريل حين اقترح المجيء يرافقه نظراؤه في بولندا ودول البلطيق، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي 12 أبريل الماضي، قال الرئيس الألماني إن نظيره البولندي اقترح أن يتوجها إلى أوكرانيا مع قادة آخرين لإظهار التضامن، لكن «هذا على ما يبدو لم يكن مرغوبا في كييف». وجاءت تصريحات شتاينماير آنذاك خلال زيارة لبولندا.

وحينها، أوضح شتاينماير أن الرئيس البولندي أندجي دودا، اقترح عليه السفر إلى العاصمة الأوكرانية مع رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لإرسال «إشارة قوية حول التضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا»، وقال إنه كان مستعدا للقيام بذلك.

وسبق وأن اعترف شتاينماير بأخطاء في السياسة تجاه روسيا عندما كان وزيرا للخارجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية

باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن هدنة لمدة 3 أيام بمجمع الصلب في ماريوبول
روسيا تعلن هدنة لمدة 3 أيام بمجمع الصلب في ماريوبول
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في المجمع الصناعي بماريوبول
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في المجمع الصناعي بماريوبول
الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية «سريعة» للنزاع
الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية ...
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له ......
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 26 قتيلا
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 26 قتيلا...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
قائد عسكري أوكراني: الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في مجمع آزوفستال
قائد عسكري أوكراني: الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في مجمع ......
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين...
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط