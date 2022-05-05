كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوة للمستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، لزيارة كييف، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من رفضه استقبال الأخير حين أبدى رغبة في زيارة العاصمة الأوكرانية.

وقالت الرئاسة الألمانية، الخميس، إن الرئيس الأوكراني والرئيس الألماني أجريا، الخميس، محادثة هاتفية أتاحت «تبديد سوء الفهم» إثر رفض كييف استقبال شتاينماير منتصف أبريل حين اقترح المجيء يرافقه نظراؤه في بولندا ودول البلطيق، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي 12 أبريل الماضي، قال الرئيس الألماني إن نظيره البولندي اقترح أن يتوجها إلى أوكرانيا مع قادة آخرين لإظهار التضامن، لكن «هذا على ما يبدو لم يكن مرغوبا في كييف». وجاءت تصريحات شتاينماير آنذاك خلال زيارة لبولندا.

وحينها، أوضح شتاينماير أن الرئيس البولندي أندجي دودا، اقترح عليه السفر إلى العاصمة الأوكرانية مع رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لإرسال «إشارة قوية حول التضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا»، وقال إنه كان مستعدا للقيام بذلك.

وسبق وأن اعترف شتاينماير بأخطاء في السياسة تجاه روسيا عندما كان وزيرا للخارجية.