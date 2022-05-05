قائد عسكري أوكراني: الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في مجمع آزوفستال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قيادي في «كتيبة آزوف»، التي تدافع عن موقع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية (جنوب شرق)، الخميس، أن «الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة» في الموقع المذكور.

وقال مساعد قائد «كتيبة آزوف»، سفياتوسلاف بالامار، في رسالة مصورة عبر «تلغرام» إن «الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة ولا يسمحون بإجلاء مدنيين» لا يزالون لاجئين مع مقاتلين في الطبقات السفلى من المجمع الصناعي المترامي، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الممرات الإنسانية «قائمة» في آزوفستال حيث يحترم الجيش الروسي وقف إطلاق النار الذي اعلنه الاربعاء.

الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الأمنية بالمجمع الصناعي بماريوبول

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين: «الممرات تعمل اليوم»، مضيفا أن القوات الروسية ما زالت تحاصر المصنع، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن «القوات المسلحة الروسية ستفتح ممرا إنسانيا من الساعة الثامنة إلى 18.00 بتوقيت موسكو في الخامس والسادس والسابع من مايو، من موقع مصنع آزوفستال للمعادن لإجلاء المدنيين».

وأضافت: «خلال هذه الفترة ستوقف القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (التي أعلنها الانفصاليون الموالون لروسيا من جانب واحد) إطلاق النار والأعمال العدائية من جانب واحد»، وأكدت أنه سيسمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المجمع الصناعي بالتوجه إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاستيلاء على هذه المدينة يشكل «انتصارا مهما» للروس لأنه سيسمح لهم بتعزيز مكاسبهم في المناطق الساحلية على طول بحر آزوف عبر ربط منطقة دونباس التي يسيطر عليها الموالون لهم جزئيا، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.