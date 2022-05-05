Atwasat

قائد عسكري أوكراني: الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في مجمع آزوفستال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 03:01 مساء
قائد عسكري أوكراني: الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في مجمع آزوفستال
مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

أكد قيادي في «كتيبة آزوف»، التي تدافع عن موقع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية (جنوب شرق)، الخميس، أن «الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة» في الموقع المذكور.

وقال مساعد قائد «كتيبة آزوف»، سفياتوسلاف بالامار، في رسالة مصورة عبر «تلغرام» إن «الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة ولا يسمحون بإجلاء مدنيين» لا يزالون لاجئين مع مقاتلين في الطبقات السفلى من المجمع الصناعي المترامي، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الممرات الإنسانية «قائمة» في آزوفستال حيث يحترم الجيش الروسي وقف إطلاق النار الذي اعلنه الاربعاء.

الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الأمنية بالمجمع الصناعي بماريوبول
وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين: «الممرات تعمل اليوم»، مضيفا أن القوات الروسية ما زالت تحاصر المصنع، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن «القوات المسلحة الروسية ستفتح ممرا إنسانيا من الساعة الثامنة إلى 18.00 بتوقيت موسكو في الخامس والسادس والسابع من مايو، من موقع مصنع آزوفستال للمعادن لإجلاء المدنيين».

وأضافت: «خلال هذه الفترة ستوقف القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (التي أعلنها الانفصاليون الموالون لروسيا من جانب واحد) إطلاق النار والأعمال العدائية من جانب واحد»، وأكدت أنه سيسمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المجمع الصناعي بالتوجه إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاستيلاء على هذه المدينة يشكل «انتصارا مهما» للروس لأنه سيسمح لهم بتعزيز مكاسبهم في المناطق الساحلية على طول بحر آزوف عبر ربط منطقة دونباس التي يسيطر عليها الموالون لهم جزئيا، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية

باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن هدنة لمدة 3 أيام بمجمع الصلب في ماريوبول
روسيا تعلن هدنة لمدة 3 أيام بمجمع الصلب في ماريوبول
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في المجمع الصناعي بماريوبول
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في المجمع الصناعي بماريوبول
الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية «سريعة» للنزاع
الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية ...
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له ......
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 26 قتيلا
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 26 قتيلا...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
قائد عسكري أوكراني: الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في مجمع آزوفستال
قائد عسكري أوكراني: الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في مجمع ......
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين
منظمة الصحة: الجائحة خلفت 14.9 مليون وفاة خلال عامين...
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط