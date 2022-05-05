زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في «تويتر»: «بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنًا عن منصة «يونايتد24»، وأضاف: «كل تبرع مهم للنصر»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

المفوضية الأوروبية تمنح 200 مليون يورو لأوكرانيا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عبر «تويتر»، إن الاتحاد يسعى من خلال التعهد بهذا المبلغ الإضافي لتوصيل رسالة للشعب الأوكراني مفادها أن «معركتكم هي معركتنا.. وأننا معكم».