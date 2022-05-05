روسيا تعلن هدنة لمدة 3 أيام بمجمع الصلب في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

يفترض أن يشهد محيط مجمع الصلب آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، اعتبارًا من الخميس ولثلاثة أيام، وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب أعلنت عنه القوات الروسية، لكن المعارك مستمرة في بقية مناطق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «القوات المسلحة الروسية ستفتح ممرًا إنسانيًا من الساعة الثامنة إلى 18.00 بتوقيت موسكو في الخامس والسادس والسابع من مايو، من موقع مصنع آزوفستال للمعادن لإجلاء المدنيين».

وأضافت: «خلال هذه الفترة ستوقف القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (التي أعلنها الانفصاليون الموالون لروسيا من جانب واحد) إطلاق النار والأعمال العدائية من جانب واحد»، وأكدت أنه سيسمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المجمع الصناعي بالتوجه إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاستيلاء على هذه المدينة يشكل «انتصارًا مهمًا» للروس لأنه سيسمح لهم بتعزيز مكاسبهم في المناطق الساحلية على طول بحر آزوف عبر ربط منطقة دونباس التي يسيطر عليها الموالون لهم جزئيًا، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

زيلينسكي: إجلاء 344 شخصًا من ماريوبول أمس

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، لجأ مئات الأشخاص من مقاتلين ومدنيين أوكرانيين إلى أقبية المجمع التي بنيت في الحرب العالمية الثانية تحت موقع آزوفستال الذي قصفته القوات الروسية بكثافة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رسالته اليومية بالفيديو: جرى «إجلاء 344 شخصًا الأربعاء من ماريوبول والمناطق المحيطة بها إلى مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا على بًعد حوالي 230 كيلومترًا»، لكنه أكد أنه «ما زال هناك مدنيون (...) نساء وأطفال».

وشاركت الأمم المتحدة الأحد في تنظيم إجلاء مئة مدني محاصر في آزوفستال. وقالت آنا زايتسيفا التي كانت بين مَن جرى إجلاؤهم، مع طفلها سفياتوسلاف البالغ من العمر ستة أشهر: «كانت هناك لحظة فقدنا فيها الأمل اعتقدنا أن الجميع قد نسوا أمرنا».

ودعا زيلينسكي في اتصال هاتفي، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى المساعدة في «إنقاذ» الجرحى في هذه المرافق المدمرة. ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأوكرانيا مساء الخميس في نيويورك.

- ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من آزوفستال» في ماريوبول

- الكرملين ينفي مهاجمة مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول

- رئيس بلدية ماريوبول: معارك عنيفة في آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية

القوات الروسية تواصل هجومها في الشرق

ميدانيًا، واصلت القوات الروسية هجومها في الشرق، الأربعاء، وقصفت عددًا من الأهداف في الغرب، من لفيف إلى منطقة ترانسكارباتيا الجبلية غير بعيدة عن الحدود المجرية وكانت في منأى عن الحرب حتى الآن.

وقال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 11 آخرين جميعهم مدنيون في قرية شاندريغولوف. وأدت ضربات أخرى إلى مقتل شخص واحد وجرح طفل في محيط خاركيف، وفق «فرانس برس».

وقالت السلطات المحلية إن انفجارات وقعت في الجنوب في ميكولايف. وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، صباح الخميس: «بفضل الإجراءات الناجحة للمدافعين الأوكرانيين، فقد العدو السيطرة على مناطق عدة بالقرب من منطقتي ميكولايف وخيرسون».

مناورات عسكرية «مفاجئة» لبيلاروسيا

على الحدود الشمالية لأوكرانيا بدأت بيلاروسيا حليفة موسكو، الأربعاء، مناورات عسكرية «مفاجئة» لاختبار قدرات رد جيشها، حسب ما قالت وزارة الدفاع في هذا البلد.

وأعلنت موسكو، مساء الأربعاء، أن جيشها قام بمحاكاة إطلاق صواريخ ذات قدرة نووية في جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي. وشارك في هذه التدريبات أكثر من مئة جندي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات القتالية تدربت أيضًا على «عمليات في ظل ظروف إشعاع وتلوث كيماوي». ووضعت روسيا قواتها النووية في حالة تأهب قصوى بعد وقت قصير من إرسال قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.