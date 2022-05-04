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إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 10:03 مساء
إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله مطار ملبورن، 9 فبراير 2022. (أ ف ب)
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الفحص أثبت إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بكوفيد-19، مضيفة أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة، وفق وكالة رويترز.

ولم ير بلينكن، الذي حصل على تطعيم كامل وكذلك جرعة معززة، الرئيس جو بايدن شخصيا منذ عدة أيام، وبالتالي لا يعتبر بايدن مخالطا.

وقالت الوزارة في بيان «سيعزل الوزير نفسه في المنزل ويمارس عمله عبر الإنترنت. إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وسفره في أقرب وقت ممكن».

وفي 26 أبريل، أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خضعت لفحص «كوفيد-19» أتت نتيجته إيجابية.

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