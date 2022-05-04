23 ألف قاصر دون ذويهم طلبوا اللجوء إلى أوروبا خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت إحصائية أوروبية، اليوم الأربعاء، بأن 23 ألفًا و255 قاصرا غير مصحوبين بذويهم تقدموا بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، ارتفاعًا من 13 ألفًا و550 قاصرًا في العام 2020.

الإحصائية، التي أوردتها وكالة رويترز اليوم الأربعاء، صادرة عن مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي، وتشير إلى أن أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي في 2021 قفزت بمعدل 72% مع زيادة حادة في عدد اللاجئين من أفغانستان.

انخفاض عدد الطلبات الممنوحة

وأضاف المكتب أن عدد طالبي اللجوء الذين مُنحوا الحماية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام انخفض بنسبة 5% العام الماضي، دون إبداء أسباب.

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ومعظم القادمين من أفغانستان، التي استولت حركة طالبان على السلطة فيها من الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، هم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما. وانهار الاقتصاد، في الدولة التي مزقتها الحرب، في العام الماضي، وفر الآلاف بعد انسحاب الولايات المتحدة والقوات الأجنبية الأخرى.

267 ألف لاجئ في أوروبا خلال 2021

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي حق اللجوء في 267 ألفا و360 حالة، العام الماضي، اعتُبر نصفهم لاجئين وتمتع الباقون بوضع الحماية الفرعية والإنسانية.

وتفيد الإحصائية بأن السوريين شكلوا أكثر من ربع حالات اللجوء التي جرى قبول طلباتها العام الماضي، يليهم الأفغان والفنزويليون. وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجهاتهم الرئيسية.

وتظهر البيانات المتاحة أن دول الاتحاد الأوروبي منحت اللجوء لقصر غير مصحوبين بذويهم في 5070 حالة حصل 34% منهم على وضع لاجئ.