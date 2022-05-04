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أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 05:54 مساء
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا. (الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي ستكون «متواطئة» في جرائم حرب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأضاف كوليبا، في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، «إذا استمرت أي دولة في أوروبا في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، سيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد متواطئ في الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا».

- المجر ترفض اقتراح الاتحاد الأوروبي حول حظر النفط الروسي «بشكله الحالي»

وقد رفضت المجر في وقت سابق الأربعاء مقترح بروكسل «بشكله الحالي». وقال وزير خارجيتها بيتر سيارتو، في رسالة بالفيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المقترح الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي «لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه».

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