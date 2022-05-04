موسكو: «مرتزقة إسرائيليون» يقاتلون في صفوف كتيبة «آزوف» الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن «مرتزقة إسرائيليين» يقاتلون في أوكرانيا، إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو بـ«النازية»، غداة تصريحات أشارت إلى أصل يهودي لهتلر ما أثار جدلًا حادًا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لإذاعة سبوتنيك، «سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه على الأرجح لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع مقاتلي آزوف»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كتيبة آزوف.. أشرس المعارضين للقوات الروسية

وتأسست كتيبة آزوف الأوكرانية في 2014، من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية التي تشن هجومًا عسكريًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير.

ورفض أفرادها مع مقاتلين أوكرانيين آخرين خصوصًا إلقاء أسلحتهم في ميناء ماريوبول المحاصر (جنوب شرق)، حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة في مصنع آزوفستال للمعادن الذي شنت عليه قوات موسكو هجومًا الثلاثاء.

ويرى عدد من الأوكرانيين أن أعضاء كتيبة آزوف، هم أبطال لكن روسيا تعتبرهم «فاشيين» و«نازيين» يرتكبون فظائع.

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وبتأكيدها أن الإسرائيليين يقاتلون إلى جانب آزوف، تواصل موسكو إثارة الجدل، الذي بدأ بعدما تحدث وزير الخارجية سيرغي لافروف الأحد عن «دم يهودي» لدى أدولف هتلر، والتي أثارت غضب تل أبيب التي وصفتها بـ«الفاضحة ولا تغتفر» وبـ«الخطأ التاريخي المروع».

ومساء الثلاثاء اتهمت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل بـ«دعم نظام النازيين الجدد في كييف»، مع العلم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي.