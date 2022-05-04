الكرملين ينفي مهاجمة مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الكرملين الأربعاء أن تكون القوات الروسية تشن هجوما على مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، مؤكدا أنها لا تنوي اقتحامه بعد أن اتهمت أوكرانيا موسكو بمهاجمة المنطقة الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن «أعطي الأمر علنا (في 21 إبريل) من القائد الأعلى (فلاديمير بوتين)، بإلغاء أي عملية اقتحام»، مؤكدا أن قوات موسكو تحاصر الموقع لكنها لا تتدخل إلا «لتمنع بسرعة محاولات» مقاتلين أوكرانيين العودة إلى «مواقع إطلاق النار»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الجيش الأوكراني يعلن «هجوما عنيفا» روسيا على مصنع آزوفستال في ماريوبول (فيديو)

والثلاثاء، أعلنت كتيبة آزوف أن روسيا شنت، «هجومًا عنيفًا» مدعّمًا بالدبابات والمشاة على مصنع آزوفستال وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف التي تؤمن حماية المصنع، سفياتوسلاف بالامار، في فيديو نُشر على تلغرام «يجري هجوم عنيف على أراضي آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة».

وبوشرت عملية الإجلاء من مجمع آزوفستال السبت الماضي بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ إذ خرج من المنشأة العشرات من المدنيين.