روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنها حظرت دخول عشرات المسؤولين اليابانيين، ومن بينهم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أراضيها، بعد أن انضمت طوكيو للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «إدارة ف. كيشيدا أطلقت حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا، وتسمح بخطاب غير مقبول ضد الاتحاد الروسي، بما في ذلك القدح والتهديدات المباشرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفرضت روسيا حظرًا على دخول العديد من المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين، إلى أراضيها ردًا على إجراءات مماثلة، فرضها الغرب، نتيجة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.