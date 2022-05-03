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الجيش البريطاني يحقق في اختراق أمني من «قس مزيف»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 09:49 مساء
الجيش البريطاني يحقق في اختراق أمني من «قس مزيف»
قوات بالجيش البريطاني (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش البريطاني، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بعد ورود أنباء عن أن رجلاً كان يتظاهر بأنه قس قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.

وذكرت صحيفة جريدة «ذا صن» أن المحتال سُمح له بالدخول إلى ثكنات حرس كولدستريم دون إظهار أي أوراق ثبوتية أو وثائق هوية، ثم تناول الطعام واحتسى الشراب وتبادل القصص مع الجنود.

وأفادت الجريدة بأن الملكة لم تكن في وندسور أثناء الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن «الجيش يأخذ هذا الخرق الأمني على محمل الجد وسيتم التحقيق فيه بدقة على سبيل الأولوية. هذا الحادث هو الآن جزء من تحقيق جارٍ، وبالتالي فإن المزيد من التعليق على هذا الأمر لن يكون مناسبًا في الوقت الحالي».

ونقلت الجريدة عن مصدر أن الرجل زعم أنه قس وراح يروي «قصصًا طويلة»، لكن الشكوك بدأت تحوم حول هويته عندما «بدأ الحديث عن عمله طيار اختبار لمقاعد القذف واستبدال بعض من أعضائه».

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