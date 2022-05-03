الصحة العالمية: 230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها تُواصل تلقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد، لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك وفق تصريحات للناطق باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي منتظم لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرًا.

وقال ياساريفيتش إن عدد الحالات التي تبلغت بها المنظمة حتى الأول من مايو الجاري وصل 228 على الأقل في 20 دولة، مشيرًا إلى أن «أكثر من 50 حالة أخرى لا تزال قيد التحقيق»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

لا يُعرف سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد

وأضاف أن «البلاغات عن هذه الحالات وردت من أربعة من المكاتب الإقليمية الستة لمنظمة الصحة العالمية». ولم يُعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد.

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وسجلت غالبية هذه الحالات في أوروبا، وكان أولها في بريطانيا. ففي 5 أبريل، تبلغت منظمة الصحة العالمية بعشر حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط إسكتلندا. وفي 8 أبريل، بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا كلها 74.

أعراض التهاب الكبد الحاد الغامض

ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن. واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد. وتُوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به.

وأشار المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية إلى أن أيًا من الفيروسات التي تسبب عادةً التهاب الكبد الوبائي الحاد (من A إلى E) لم تُرصَد في أي من الحالات.

ورجّحت السلطات الصحية الأميركية الأسبوع الماضي بناء على تحاليل للإصابات المسجلة أن يكون فيروس غدي وراء هذه الحالات الغامضة، لكنها مع ذلك لم تجزم بأنه السبب المؤكد. وعادة ما تتسبب الفيروسات الغدية، وهي شائعة، بأعراض تنفسية أو بالتهاب الملتحمة أو حتى باضطرابات في الجهاز الهضمي.