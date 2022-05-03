فرنسا تعتبر قرار إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية «غير مبرر»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية مع باريس «غير مبرر»، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري «بشكل منظم» كما هو مخطط بحلول أغسطس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن الناطقة باسم وزارة الخارجية في باريس قولها في إعلان خطي «بعد أن تبلغت فرنسا في 2 مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات ... تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان».