بايدن: صدور قرار للمحكمة العليا بإلغاء الحق بالإجهاض سيمس «بمجموعة كاملة من الحقوق»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء «الحق في الإجهاض» من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة «بمجموعة كاملة» من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.

واعتبر بايدن في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، أن «مجموعة كاملة من الحقوق على المحك»، محذّرًا من «تحوُّل أساسي» قد يطال أحكامًا تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال.

يأتي ذلك على خلفية تسريب للصحافة بشأن موقف المحكمة العليا من «الحق في الإجهاض» الذي نشرته مجلة «بوليتيكو»، والذي أكد رئيس المحكمة جون روبرتس، صحته لكنه أكد أنها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.

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وقال روبرتس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

ودعا الرئيس جو بايدن، اليوم، الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف بما يضمن الدفاع عن الحق «الأساسي» بالإجهاض، بعدما شككت فيه المحكمة العليا، بحسب «فرانس برس».