Atwasat

ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من آزوفستال» في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 06:07 مساء
ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من آزوفستال» في ماريوبول
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء» من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الزعيمين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن عملية الإجلاء هذه يجب أن تحصل «بالتنسيق مع الجهات الإنسانية مع إعطاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خيار وجهتهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

والاتصال الهاتفي اليوم بين ماكرون وبوتين هو الأول منذ أكثر من شهر بين الرئيسين، وفي 18 أبريل أعلن الرئيس الفرنسي قطع اتصالاته مع نظيره الروسي على خلفية اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

- بوتين يطالب الغرب بالكف عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا
- ماكرون يتحدث مع بوتين للمرة الأولى منذ 29 مارس

وفي موسكو، قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من الغرب الكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بحسب بيان نقلته «فرانس برس».

وأوضح الكرملين أن الرئيس بوتين قال إن «الغرب يمكن أن يساعد في وقف هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا»، مؤكدًا أن كييف «ينقصها الاستعداد للعمل بجدية» في محادثات السلام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض

وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض
منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد

منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد
كل عيد أنتم العيد

كل عيد أنتم العيد
هراء أنيق

هراء أنيق
روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية

روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية
روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين

روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟

هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو

أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو
مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب

مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب
هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟
مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري الإيطالي

مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري ...
كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
مخاطر عدم التوقيع

مخاطر عدم التوقيع
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يطالب الغرب بالكف عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا
بوتين يطالب الغرب بالكف عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا
بايدن يطلب من الأميركيين الدفاع عن حق الإجهاض في الانتخابات المقبلة
بايدن يطلب من الأميركيين الدفاع عن حق الإجهاض في الانتخابات ...
الجيش الأوكراني يعلن «هجوما عنيفا» روسيا على مصنع آزوفستال في ماريوبول (فيديو)
الجيش الأوكراني يعلن «هجوما عنيفا» روسيا على مصنع آزوفستال في ...
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها ...
ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من آزوفستال» في ماريوبول
ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من آزوفستال» في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له ......
المزيد
فرنسا تعتبر قرار إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية «غير مبرر»
فرنسا تعتبر قرار إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية «غير ......
حاكم دونيتسك يعلن سقوط 10 قتلى على الأقل في ضربة روسية على مصنع شرق أوكرانيا
حاكم دونيتسك يعلن سقوط 10 قتلى على الأقل في ضربة روسية على ......
بايدن: صدور قرار للمحكمة العليا بإلغاء الحق بالإجهاض سيمس «بمجموعة كاملة من الحقوق»
بايدن: صدور قرار للمحكمة العليا بإلغاء الحق بالإجهاض سيمس ......
ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من آزوفستال» في ماريوبول
ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من ......
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط