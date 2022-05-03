ماكرون يدعو بوتين «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء من آزوفستال» في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، «للسماح باستمرار عمليات الإجلاء» من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الزعيمين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن عملية الإجلاء هذه يجب أن تحصل «بالتنسيق مع الجهات الإنسانية مع إعطاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خيار وجهتهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

والاتصال الهاتفي اليوم بين ماكرون وبوتين هو الأول منذ أكثر من شهر بين الرئيسين، وفي 18 أبريل أعلن الرئيس الفرنسي قطع اتصالاته مع نظيره الروسي على خلفية اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

- بوتين يطالب الغرب بالكف عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا

- ماكرون يتحدث مع بوتين للمرة الأولى منذ 29 مارس

وفي موسكو، قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من الغرب الكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بحسب بيان نقلته «فرانس برس».

وأوضح الكرملين أن الرئيس بوتين قال إن «الغرب يمكن أن يساعد في وقف هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا»، مؤكدًا أن كييف «ينقصها الاستعداد للعمل بجدية» في محادثات السلام.