المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المحكمة الأميركية العليا جون روبرتس، اليوم الثلاثاء، أن المسودة المسرّبة للصحافة لموقف الهيئة من «الحق في الإجهاض» صحيحة لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.

وقال روبرتس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

- بايدن يطلب من الأميركيين الدفاع عن حق الإجهاض في الانتخابات المقبلة

ودعا الرئيس جو بايدن، اليوم، الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف بما يضمن الدفاع عن الحق «الأساسي» بالإجهاض، بعدما شككت فيه المحكمة العليا، بحسب «فرانس برس».

وقال بايدن في بيان إنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينيات كما ورد في وثيقة كشفها موقع «بوليتيكو»، فسيصبح «الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة».