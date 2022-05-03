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بوتين يطالب الغرب بالكف عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 04:40 مساء
بوتين يطالب الغرب بالكف عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، الغرب بالكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بحسب بيان للكرملين نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس بوتين قال إن «الغرب يمكن أن يساعد في وقف هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا»، مؤكدًا أن كييف «ينقصها الاستعداد للعمل بجدية» في محادثات السلام.

وفي باريس، قال قصر الإليزيه إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والروسي، جرت بمبادرة من ماكرون، وتأتي في أعقاب مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، وفق «فرانس برس».

- ماكرون يتحدث مع بوتين للمرة الأولى منذ 29 مارس

وبالرغم من أن الرئيسين كان يتحدثان بشكل دوري في الأسابيع الأولى التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت آخر مكالمة لماكرون مع بوتين في 29 مارس، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأعلن ماكرون في 18 إبريل الماضي، وقف حواره مع الرئيس الروسي، بعد اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

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